اتساع العجز التجاري التركي 15.7% في يوليو

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم الخميس أن العجز التجاري في تركيا اتسع بنسبة 15.7% في يوليو/تموز على أساس سنوي إلى 12.38 مليار دولار.

وقال وزير التجارة عمر بولات، إن الصادرات زادت 8.4% إلى 20.09 مليار دولار في يوليو/تموز بينما زادت الواردات 11.1% إلى 32.48 مليار دولار.

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وكان العجز التجاري في البلاد زاد 18.8% على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو/أيار، الماضي وارتفع نحو 30% في الأشهر الخمسة الأولى من العام.