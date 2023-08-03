رومانيا بصدد إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 30 سفينة قادمة من أوكرانيا

قالت رومانيا اليوم الخميس إنها ستنهي الإجراءات الجمركية لما يصل إلى 30 سفينة تنتظر دخول رومانيا من موانئ أوكرانية على نهر الدانوب في غضون يومين، في إشارة إلى أن حركة التجارة لم تتوقف على الرغم من الهجوم الروسي على الميناء الأوكراني الرئيسي في النهر.

وتعتبر أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، فيما هاجمت روسيا البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا على مدى أكثر من أسبوعين بعد انسحابها من اتفاق التصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود الذي أبرم قبل عام بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

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وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية في نهر الدانوب تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

ويشكل المرور عبر النهر آخر ملاذ لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممر مائي بعدما أعادت روسيا فرض الحصار الفعلي على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وأغلقتها الشهر الماضي.

وكان ما يقرب من ربع صادرات الحبوب الأوكرانية يمر عبر موانئ نهر الدانوب قبل أن تنسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وتنقل شحنات الحبوب على صنادل عبر النهر إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لتواصل طريقها إلى وجهاتها بعد ذلك.

وقال مدير الملاحة في إدارة نهر الدانوب الرومانية فلورين أوزومتوما لـ"رويترز": "نحاول التعامل مع هذه التكدسات بأفضل ما في وسعنا لتخفيف الازدحام الملاحي في نهر الدانوب".

وأضاف: "سننهي الإجراءات الجمركية لحوالي 30 سفينة في يومين، 12 على الأقل اليوم، إن لم يكن 14، والباقي غدا".

وقال إن الإدارة أنهت الإجراءات الجمركية لأعداد قياسية من السفن القادمة من الموانئ الداخلية الأوكرانية في مايو أيار ويونيو/حزيران، والتي بلغت أكثر من 477 سفينة في الشهر.