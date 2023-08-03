روسيا تفرض غرامات على "أبل" لعدم حذف محتوى عن الحرب في أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن محكمة في موسكو فرضت غرامة قدرها 400 ألف روبل (4274 دولارا) على شركة أبل، اليوم الخميس لعدم حذفها المحتوى "غير الدقيق" بشأن ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت "تاس" إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم شركة "أبل" لهذه الجريمة.

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أوقفت "أبل" مؤقتاً جميع مبيعات المنتجات في روسيا بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وقيدت خدمة "أبل باي" في روسيا، وفقاً لـ "رويترز".

واشتبكت موسكو مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في النزاعات التي تصاعدت بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية (FAS) في فبراير، إن شركة أبل دفعت غرامة قدرها 906 ملايين روبل في قضية مكافحة احتكار روسية بدعوى إساءة استخدام هيمنتها في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة.