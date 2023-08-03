اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أبل
شركة أبل
أبل

روسيا تفرض غرامات على "أبل" لعدم حذف محتوى عن الحرب في أوكرانيا

سحبت "أبل" مؤقتاً جميع مبيعات المنتجات في روسيا بعد بداية الحرب الأوكرانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن محكمة في موسكو فرضت غرامة قدرها 400 ألف روبل (4274 دولارا) على شركة أبل، اليوم الخميس لعدم حذفها المحتوى "غير الدقيق" بشأن ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت "تاس" إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم شركة "أبل" لهذه الجريمة.

مادة اعلانية

أوقفت "أبل" مؤقتاً جميع مبيعات المنتجات في روسيا بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وقيدت خدمة "أبل باي" في روسيا، وفقاً لـ "رويترز".

أسهم اليابان تنخفض على خطى وول ستريت بفعل ارتفاع عائدات السندات أسواق المال أسهم اليابان أسهم اليابان تنخفض على خطى وول ستريت بفعل ارتفاع عائدات السندات

واشتبكت موسكو مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في النزاعات التي تصاعدت بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية (FAS) في فبراير، إن شركة أبل دفعت غرامة قدرها 906 ملايين روبل في قضية مكافحة احتكار روسية بدعوى إساءة استخدام هيمنتها في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يواجه محاكمة سريعة في قضية هجوم الكابيتول.. لماذا؟ ترمب يواجه محاكمة سريعة في قضية هجوم الكابيتول.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط