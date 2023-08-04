الكرملين: لا نصدق استعداد أميركا لتسهيل صادراتنا حال العودة لاتفاق الحبوب

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تثق في تعهد أميركي بأن واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين أمس الخميس "في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا".

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وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة، وفق رويترز.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده عازمة على التعاون مع تركيا والدول المهتمة الأخرى في وضع خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة، حسب ما أفاد المكتب الصحافي للكرملين.

وقال بوتين في محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء: "مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء، جرى التأكيد على تطوير خيارات مضمونة لتوريد الحبوب الروسية بالمجان".