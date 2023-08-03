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AP استهداف مخازن الحبوب بأوديسا
AP مخازن الحبوب بأوديسا
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: أميركا ستضمن قدرة روسيا على تصدير الغذاء إذا عادت لاتفاق الحبوب

بوتين يؤكد استعداد روسيا للعودة إلى "صفقة الحبوب" بشرط

الأمم المتحدة - رويترز
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستضمن أن يتمكن الجميع بما في ذلك روسيا من تصدير المنتجات الغذائية بأمان في حالة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده عازمة على التعاون مع تركيا والدول المهتمة الأخرى في وضع خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

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وقال بوتين في محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء: "مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء، جرى التأكيد على تطوير خيارات مضمونة لتوريد الحبوب الروسية بالمجان".

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وشدد الكرملين في بيانه على أنه "تم التعبير عن استعداد روسيا للتعاون في هذا المجال مع تركيا وغيرها من الدول الأخرى". وفقا لوكالة "تاس".

وأكد بوتين استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد الوفاء بجميع الشروط المتفق عليها مسبقا وقال "أكدنا مجددا استعدادنا للعودة إلى اتفاقيات اسطنبول بمجرد أن يفي الغرب فعليا بجميع الالتزامات تجاه روسيا".

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