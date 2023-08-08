تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2% خلال يوليو

سجّلت ألمانيا تضخما في أسعار المستهلك خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 6.2% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2%، على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي 6.4%.

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وأوضحت رئيسة المكتب "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.