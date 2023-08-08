صادرات صناعة عمَّان تتراجع إلى 5.7 مليار دولار في 7 أشهر

بلغت صادرات غرفة صناعة عمَّان، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، 4.024 مليار دينار (نحو 5.7 مليار دولار) مقابل 4.158 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

ووفقاً لمعطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و16% للتعدينية.

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واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.295 مليار دينار، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 666 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 19%.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15% لتصل إلى 483 مليون دينار مقابل 418 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صناعة عُمان إلى العراق خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 484 مليون دينار، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45%.