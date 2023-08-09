اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

الحكومة الإيطالية تخفض الضريبة الجديدة على أرباح البنوك

بعدما فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية أمس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها على المقرضين.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتهدئة السوق بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية أمس بعد فرض ضرائب جديدة على أرباحها الاستثنائية.

مادة اعلانية

وقالت وزارة المالية إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة على الودائع، مضيفة أن تلك الفئة لن تتأثر بشكل ملحوظ بالضريبة.

السعودية تستقبل أكبر عدد من الاكتتابات بين أسواق الخليج في الربع الثاني غداء عمل اكتتابات السعودية تستقبل أكبر عدد من الاكتتابات بين أسواق الخليج في الربع الثاني

ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية، بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرنسا قد تواجه ما هو أكبر من الخسارة في النيجر.. ما هو؟ فرنسا قد تواجه ما هو أكبر من الخسارة في النيجر.. ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط