الحكومة الإيطالية تخفض الضريبة الجديدة على أرباح البنوك

تراجعت الحكومة الإيطالية عن جزء من الضرائب الجديدة المفاجئة على البنوك، وقالت إنها ستضع سقفاً للحد من تأثيرها على المقرضين.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتهدئة السوق بعد أن فقدت أسهم البنوك 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية أمس بعد فرض ضرائب جديدة على أرباحها الاستثنائية.

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وقالت وزارة المالية إن الضريبة لن تتجاوز 0.1% من أصول البنوك التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة على الودائع، مضيفة أن تلك الفئة لن تتأثر بشكل ملحوظ بالضريبة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية، بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.