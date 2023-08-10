اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصنع سيارات في تركيا (رويترز)
مصنع سيارات في تركيا (رويترز)
اقتصاد

ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 1.6% على أساس شهري

سجل نمواً سنوياً بنسبة 0.6%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 1.6% على أساس شهري في يونيو/حزيران على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع 0.6% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

ووفقاً لـ"رويترز" فقد هبط الإنتاج الصناعي 6% على أساس شهري في فبراير/شباط على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم، وذلك حين ضرب زلزال مدمر جنوب شرق البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟ بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط