ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 1.6% على أساس شهري

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 1.6% على أساس شهري في يونيو/حزيران على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع 0.6% على أساس سنوي.

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ووفقاً لـ"رويترز" فقد هبط الإنتاج الصناعي 6% على أساس شهري في فبراير/شباط على أساس معدل موسمياً وفي وضوء عوامل التقويم، وذلك حين ضرب زلزال مدمر جنوب شرق البلاد.