اقتصاد الصين
الصين تتجه لتوسيع استثماراتها في جنوب إفريقيا
وعدت بفتح أسواقها أمام الصادرات الجنوب إفريقية
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قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن البلاد ستعمل على تعزيز وتوسيع التعاون في التجارة والاستثمار مع جنوب إفريقيا إلى جانب السماح بزيادة الصادرات الجنوب إفريقية إلى الصين.
وتابعت الوزارة في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، أنها ستدعم أيضا الشركات الصينية في توطيد التعاون في التصنيع والتعدين والزراعة والطاقة الجديدة في الدولة الإفريقية.
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والتقى وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو مع نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتايل في العاصمة بريتوريا أمس الأربعاء.
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