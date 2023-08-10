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المصرف المركزي الروسي (رويترز)
المصرف المركزي الروسي (رويترز)
اقتصاد روسيا

"المركزي" الروسي يوقف شراء العملات الأجنبية مع تراجع الروبل

الروبل يفقد نحو 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك روسيا المركزي اعتزامه وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لدعم الروبل الروسي الذي تراجع إلى نحو 100 روبل لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ 16 شهراً.

وقال البنك المركزي في بيان: إن القرار اتخذ لتقليل التقلبات في أسواق المال، مضيفاً أنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية -وفقاً لقواعد الميزانية- التي وُضعت لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.

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وفي الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي بيع العملات الأجنبية المرتبطة باستخدام التمويلات من صندوق الرفاه الوطني الروسي؛ وهو صندوق ثروة سيادي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ووفقاً لآلية المعاكسة، يتوقف البنك المركزي عن شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية عندما تبدأ وزارة المالية باشترائها والعكس صحيح.

يذكر أن الروبل فقد نحو 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليصبح أحد أسوأ ثلاث عملات أداء في الأسواق الصاعدة.

وانخفضت قيمة الروبل يوم الأربعاء إلى أكثر من 98 (روبل) لكل دولار، ليقترب من مستوى 100 روبل لكل دولار وهو مستوى لم يصل إليه منذ الشهر الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، الذي بدأ أواخر فبراير من العام الماضي.

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