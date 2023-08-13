مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيت في عبوات سعة 800 مليلتر

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لرويترز، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول من خلال ممارسة على زيت عباد (دوار) الشمس المكرر في عبوات سعة 800 مليلتر، بالإضافة إلى العبوات سعة لتر التي سبق الإعلان عن طلبها.

طرحت الهيئة الأسبوع الماضي، مناقصة لزيت عباد الشمس معبأ للتسليم خلال أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.

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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 أغسطس/ آب، وفق "رويترز".

وذكرت الهيئة الأسبوع الماضي، أن التوريد بحد أدنى 5 آلاف طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل.

وستقدم أسعار العروض على أساس التكلفة والتأمين والشحن للطن بنظام السداد عند الاطلاع وبتسهيلات موردين 180 يوما.