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زيت طعام
زيت طعام
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيت في عبوات سعة 800 مليلتر

الموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 أغسطس

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لرويترز، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول من خلال ممارسة على زيت عباد (دوار) الشمس المكرر في عبوات سعة 800 مليلتر، بالإضافة إلى العبوات سعة لتر التي سبق الإعلان عن طلبها.

طرحت الهيئة الأسبوع الماضي، مناقصة لزيت عباد الشمس معبأ للتسليم خلال أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.

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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 أغسطس/ آب، وفق "رويترز".

مصر تطرح ممارسة دولية لاستيراد زيت دوار الشمس اقتصاد اقتصاد مصر مصر تطرح ممارسة دولية لاستيراد زيت دوار الشمس

وذكرت الهيئة الأسبوع الماضي، أن التوريد بحد أدنى 5 آلاف طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل.

وستقدم أسعار العروض على أساس التكلفة والتأمين والشحن للطن بنظام السداد عند الاطلاع وبتسهيلات موردين 180 يوما.

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