"المركزي" الأردني يطرح سندات خزينة بقيمة 141 مليون دولار

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، نيابة عن الحكومة، طرحه سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار (141.28 مليون دولار) لأجل خمس سنوات.

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي الذي أذاع الخبر إن موعد استحقاق السندات سيكون في 14 أغسطس/آب 2028، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأظهر الإصدار أن تاريخ التسوية للسندات سيكون غداً الاثنين 14 أغسطس/آب.