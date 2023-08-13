اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

"المركزي" الأردني يطرح سندات خزينة بقيمة 141 مليون دولار

لأجل 5 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، نيابة عن الحكومة، طرحه سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار (141.28 مليون دولار) لأجل خمس سنوات.

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي الذي أذاع الخبر إن موعد استحقاق السندات سيكون في 14 أغسطس/آب 2028، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

مادة اعلانية

وأظهر الإصدار أن تاريخ التسوية للسندات سيكون غداً الاثنين 14 أغسطس/آب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أضرت الحرب في السودان بالقطاع الزراعي؟ كيف أضرت الحرب في السودان بالقطاع الزراعي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط