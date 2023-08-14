السعودية تصرف مستحقات الدفعة الـ 12 لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 132.4 مليون ريال، وذلك لكمية 72.57 ألف طن، لعدد 168 مزارعاً، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.29 مليار ريال، وذلك لكمية 732.7 ألف أطنان، لعدد 2228 مزارعاً.

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وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.77 ألف طن، لعدد 3023 مزارعاً.