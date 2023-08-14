اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محصول من القمح
محصول القمح
اقتصاد السعودية

السعودية تصرف مستحقات الدفعة الـ 12 لمزارعي القمح المحلي

صرف 1.29 مليار ريال لمزارعي القمح بالمملكة منذ بداية الموسم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 132.4 مليون ريال، وذلك لكمية 72.57 ألف طن، لعدد 168 مزارعاً، تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.29 مليار ريال، وذلك لكمية 732.7 ألف أطنان، لعدد 2228 مزارعاً.

مادة اعلانية

وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 970.77 ألف طن، لعدد 3023 مزارعاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط