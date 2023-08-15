مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية نموا أكبر من المتوقع في يوليو/تموز مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو/حزيران إلى 0.3% بدلا من 0.2% في التقرير السابق.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو/تموز. وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو/حزيران إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.