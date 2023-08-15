اقتصاد مصر
مصر تعلن ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية
للتسليم من 20 سبتمبر إلى 5 أكتوبر
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الاثنين، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول إلى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على الموردين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابات ضمان ابتدائية للسداد خلال 180 يوما و270 يوما.
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والموعد النهائي لتقديم العروض في 16 أغسطس/آب الجاري.
اقتصاد اقتصاد مصر شراكة بين الظاهرة الإماراتية وأبوظبي للصادرات لإمداد مصر بالقمح بقيمة 500 مليون دولار
كما أعلنت الهيئة عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع ألف طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس، للتسليم في الفقرة من 15 سبتمبر/أيلول إلى 10 من أكتوبر/تشرين الأول.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو 16 أغسطس/آب.
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