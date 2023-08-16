تخصيص 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضحت الوزارة أن المجمعات التي تم تخصيصها للمنافسة تشمل مجمع غونان والمسناة والصمان ورأس القرية، ومجمعي سلوى الشرقي والغربي في المنطقة الشرقية، ومجمع خام البحص بالعرمة، والمجمع الثاني لخام الحجر الجيري بحفرية نساح في منطقة الرياض.

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وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع،للإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، و تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، عبر توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشاريع التعدينية.

ويعرف المجمع التعديني بأنه الموقع المحدد بإحداثيات ومساحة بأطوال أضلاع محددة يتم حجزها للأنشطة التعدينية وفقاً لموافقات الجهات ذوات العلاقة على التخصيص.