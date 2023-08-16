أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود

أعلنت أوكرانيا مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، وسط آمال بأن يكون حلا بديلا بعد توقف اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا.

وقالت شركة "برينهارد شولت" لتشغيل السفن اليوم الأربعاء، إن السفينة "جوزيف شولت" غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في طريقها إلى إسطنبول في تركيا.

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وأضافت الشركة في بيان أن السفينة المملوكة لها بشكل مشترك مع بنك صيني تستخدم الممر الذي تم فتحه "للسماح بعبور آمن لسفن متجهة جنوبا" وستسير عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بعبور سفن شحن عالقة في موانئها منذ بدء روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير شباط 2022.