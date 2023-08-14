البحرية الروسية تهاجم سفينة شحن في البحر الأسود بدافع التفتيش

قالت وزارة الدفاع إن البحرية الروسية فتحت النار على سفينة شحن في البحر الأسود لإجبارها على التوقف لفحصها، في أول حادث مؤكد منذ انسحاب موسكو من صفقة تصدير حبوب رئيسية في يوليو.

كانت سفينة الشحن الجاف "سوكرو أوكان"، التي تبحر تحت علم بالاو، متوجهة إلى ميناء إزمائيل الأوكراني عندما عبرتها سفينة الدورية البحرية "فاسيلي بيكوف" في الجزء الجنوبي الغربي من البحر في وقت مبكر من صباح الأحد.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن البحرية أمرت السفينة بالتوقف للتفتيش وعندما لم يرد مشغلو السفينة "سوكرو أوكان"، فتحوا النار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعندما توقفت السفينة أخيراً، أرسلت روسيا مجموعة من الجنود في مروحية للصعود إليها للتفتيش. وقالت الوزارة إنهم سمحوا فيما بعد للسفينة باستئناف رحلتها إلى أوكرانيا، دون أن توضح نوع الشحنة التي كانت تقلها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو، إلغاء الاتفاقية التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي سمحت بالمرور الآمن للسفن التي تصدر الحبوب الأوكرانية ومواد غذائية أخرى من موانئ قريبة من أوديسا.

وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ستُعتبر تحمل شحنات عسكرية محتملة. وأدلت أوكرانيا بتعليقات مماثلة حيث تحول الوضع في البحر الأسود - الذي تحده 6 دول - إلى توتر متزايد.

ومنذ ذلك الحين، عطلت طائرات بدون طيار سفينة بحرية روسية وناقلة نفط، مما عرض صادرات السلع الروسية عبر البحر الأسود للخطر لأول مرة. استهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوديسا وخارجها بضربات صاروخية.

وقالت كييف إنها تريد إعادة فتح طرق التجارة على الرغم من تهديدات الكرملين. فيما يشعر معظم مالكي السفن بالقلق من إرسال السفن والطواقم إلى طريق الأذى، على الرغم من أن شركات التأمين تعتبر موانئ أوكرانيا غير آمنة دون حماية صفقة الحبوب.

وضعت أوكرانيا طرقاً مؤقتة للبحر الأسود للسفن الراغبة في الإبحار في المياه التي تهددها روسيا.