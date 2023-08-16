إيران: استخدام 6 مليارات دولار مفرج عنها لتعزيز الإنتاج المحلي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وتوصلت طهران وواشنطن، الأسبوع الماضي، لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن 5 أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له.

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ويقول مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية، مثل شراء الغذاء أو الدواء، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال محامي أحد المحتجزين الأميركيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران، وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة.

والمحتجز الخامس رهن الإقامة الجبرية بالفعل، وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أميركية بموجب الاتفاق.