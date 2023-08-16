اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم إيران
علم إيران
اقتصاد إيران

إيران: استخدام 6 مليارات دولار مفرج عنها لتعزيز الإنتاج المحلي

سمحت للمحتجزين الأميركيين للانتقال من السجن إلى الإقامة الجبرية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وتوصلت طهران وواشنطن، الأسبوع الماضي، لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن 5 أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له.

مادة اعلانية

ويقول مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية، مثل شراء الغذاء أو الدواء، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود اقتصاد اقتصاد أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود

وقال محامي أحد المحتجزين الأميركيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران، وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة.

والمحتجز الخامس رهن الإقامة الجبرية بالفعل، وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أميركية بموجب الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تسمح لـ 600 مسؤول سابق بالعودة إلى أفغانستان طالبان تسمح لـ 600 مسؤول سابق بالعودة إلى أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط