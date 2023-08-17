اقتصاد أميركا
السيارات تصعد بالإنتاج الصناعي الأميركي 1% في يوليو
مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.3%
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ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال يوليو بشكل كبير بعد شهرين من التراجع بدعم من ارتفاع إنتاج السيارات بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي 1% في يوليو مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.3% بدعم من ارتفاع إنتاج السيارات وقطع الغيار بـ5.2% خلال نفس الفترة.
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لكن بعد تعديل قراءات شهرية سابقة يبقى مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو أدنى من مستوياته قبل عام.
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