السيارات تصعد بالإنتاج الصناعي الأميركي 1% في يوليو

ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال يوليو بشكل كبير بعد شهرين من التراجع بدعم من ارتفاع إنتاج السيارات بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي 1% في يوليو مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.3% بدعم من ارتفاع إنتاج السيارات وقطع الغيار بـ5.2% خلال نفس الفترة.

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لكن بعد تعديل قراءات شهرية سابقة يبقى مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو أدنى من مستوياته قبل عام.