اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان

المصرف المركزي: أصول لبنان السائلة بالعملة الأجنبية 8.6 مليار دولار

الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

ووفقا لحسابات "رويترز" التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار دولار.

مادة اعلانية

وقالت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) في بيان اليوم الاثنين 14 أغسطس الجاري إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وأربعة من شركائه.

"GIB Capital" للعربية: نعتقد أن "الفيدرالي" أمام المزيد من رفع الفائدة نبض السوق الفيدرالي "GIB Capital" للعربية: نعتقد أن "الفيدرالي" أمام المزيد من رفع الفائدة

وذكر البيان أن لبنان قرر أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة، وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو/تموز الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا، بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟ ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط