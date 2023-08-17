اقتصاد أميركا
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
في إشارة إلى استمرار شح سوق العمالة
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار شح سوق العمالة.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 11 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/آب.
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كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفاً في أحدث أسبوع.
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