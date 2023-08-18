طاقة
العراق يبرم عقدا مع سيمنز الألمانية لصيانة محطة كهرباء بالبصرة
عمليات الصيانة تشمل استبدال قطع الغيار بمعدات أصلية
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، توقيع عقد جديد مع شركة سيمنز الألمانية لعمليات صيانة طويلة الأمد لمحطة كهرباء الرميلة بالبصرة.
وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن عمليات الصيانة تشمل استبدال قطع الغيار بمعدات أصلية الصنع تراعى فيها المواصفات الدقيقة والتشغيل الأمن للمنظومة.
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ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن القيمة المالية للعقد الجديد مع الشركة الألمانية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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