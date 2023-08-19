هجوم إلكتروني ينجح في سرقة بيانات الشرطة بهذه المدينة
من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية
نجح قراصنة لم تكشف هوياتهم في الحصول على أسماء وأرقام هواتف 2800 موظف في شرطة كانتون برن في سويسرا، على ما أفادت السلطات.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة فلورينا شينك مساء الجمعة "تمكّن القراصنة من الحصول على هذه البيانات من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية".
وقالت في حديث إلى قناة "إس آر أف" "سُجّل تسريب لبيانات هي عبارة عن أسماء وأرقام هواتف الموظفين الذين يحوزون هواتف محمولة، أي الجميع"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
ويبدو حتى الساعة أنّ البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة، بحسب السلطات.
وكان المركز الوطني للأمن السيبراني أبلغ شرطة برن في 21 يوليو عن ثغرة أمنية في تطبيق "موبال آيرن". إلا أنّ المعلومات كانت قد تسرّبت رغم أنّ المشكلة حُلّت سريعاً.
وتطبيق "موبال آيرن" المُستخدم على نطاق واسع في عدد كبير من الدول، يتيح لموظفي شركة أو إدارة الاتصال عبر أجهزتهم المحمولة بخوادم صاحب العمل بشكل آمن.
وأكدت شرطة برن أنّه لا فكرة لديها عن المقرصنين، مشيرة إلى أنها أطلقت تحقيقاً جنائياً في ما حصل.
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