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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
اقتصاد روسيا

احتياطيات الذهب تصل 75 مليون أوقية لدى هذه الدولة

بنسبة نمو0.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب في روسيا الاتحادية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 0.2% إلى 145.783 مليار دولار مقارنة بـ 142.915 مليار دولار تم تسجيلها في الأول من الشهر نفسه.

وكشفت بيانات البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطيات الذهب بلغت بحلول الأول من أغسطس الجاري 74.9 مليون أوقية تقريبا (2329.65 طن).

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يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطيات المعدن النفيس، وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند وفقا لـ"وام".

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