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المركزي الروسي يعدّل توقعاته لانكماش الاقتصاد الروسي إلى 5% في 2022
البنك المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

ارتفاع احتياطيات روسيا لـ590 مليار دولار في أغسطس

احتياطيات الذهب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 2.01%

دبي - العربية.نت
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ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أغسطس الحالي .

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار، في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01% إلى 145.783 مليار دولار، وفقا لـ "وام".

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كانت احتياطيات روسيا الدولية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022 لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار).

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