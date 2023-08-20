وزير التموين المصري يكشف موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأحد إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.

وذكر في تصريحات اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 3.9 شهر من الاستهلاك.

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وقال إن الاتفاق بين مصر وشركة الظاهرة الإماراتية لشراء القمح يحتاج إلى موافقة البرلمان ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشراء في يناير 2024، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر من الاستهلاك، وفقا لـ"رويترز".

ووقعت مصر يوم 15 أغسطس الجاري اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية.

وشركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023 وفقا لبيان سابق.

وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار وبأسعار تنافسية".