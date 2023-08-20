"المياه الوطنية" تنفذ مشروعاً بـ65 مليون ريال في منطقة القصيم

نفذت شركة المياه الوطنية السعودية، ممثلة بقطاعها الشمالي، مشروعا مائيا في أنحاء متفرقة من منطقة القصيم لإيصال المياه للمستفيدين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 65 مليون ريال، لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.

وأوضحت الشركة أن مشروع إنشاء شبكات مياه شرب بمنطقة القصيم - المرحلة التاسعة - تضمن تمديد شبكات مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي تجاوز 320 كلم طولي، وتنفيذ 1034 توصيلة منزلية.

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وبيّنت أن المشروع يعمل على إيصال خدمة المياه إلى عدد من المراكز والقرى والأحياء في أنحاء متفرقة في منطقة القصيم، داعية عملاءها في مدينة بريدة، ومحافظات رياض الخبراء، وعيون الجواء، والنبهانية، والمذنب، والرس، طلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية الرسمية.

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن خططها واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.