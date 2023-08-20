39 % تراجع تمويل القطاع الصناعي في الكويت خلال 6 أشهر
انخفض 377.2 مليون بالنصف الأول من 2023
تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية في الكويت إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9% وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليهبط من 969.1 مليون دينار في 6 أشهر من 2022 إلى 591.9 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، انخفض التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 7.7% وبقيمة 9.9 مليون دينار من 127.2 مليون دينار في مايو إلى 117.3 مليون دينار في يونيو.
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وتقلص على أساس سنوي بنسبة 10.4 % وبقيمة 13.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 131 مليون دينار في يونيو 2022.
وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو 1 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023.
لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 509 ملايين دينار، لترتفع من 2.285 مليار دينار في مايو إلى 2.795 مليار دينار في يونيو الماضي.
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