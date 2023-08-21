ارتفاع أسعار فول الصويا بأميركا لأعلى مستوى في 3 أسابيع..والقمح والذرة يتراجعان

ارتفعت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن غذت ظروف الطقس الحار والجاف في الولايات المتحدة مخاوف الإضرار بالمحاصيل.

وانخفضت أسعار القمح بعد سعي أوكرانيا لإيجاد ممرات جديدة للتصدير عبر البحر الأسود مما زاد الضغوط على العقود الآجلة للذرة.

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وارتفعت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا في البورصة بواقع سنتين وثلاثة أرباع السنت إلى 13.56 دولار للبوشل بحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست في وقت سابق أعلى سعر لها منذ 28 يوليو/ تموز، وفق "رويترز".

كما انخفضت أسعار الذرة ثمانية سنتات إلى 4.85 دولار للبوشل، في حين تراجعت أسعار القمح في البورصة 12 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 6.26 دولار وربع سنت للبوشل.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الغرب الأوسط الأميركي هذا الأسبوع درجات حرارة تتجاوز 37.8 درجة مئوية.