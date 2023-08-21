الرئيس التركي: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون 10%.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون 10%، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.

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أعلن البنك المركزي التركي أمس الأحد تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي في ساعة مبكرة من أمس إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.