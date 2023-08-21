اقتصاد مصر
مصر تطرح ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء
تقدم العروض في 23 أغسطس
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقا لشروط ومواصفات الهيئة.
وقالت الهيئة إنها تسعى لأن يكون التوريد خلال الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 منه و/أو من 15 أكتوبر إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.
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وأضافت الهيئة أنه يجب تقديم العروض يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
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