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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي
اقتصاد ليبيا

"الاتحاد الأوروبي": هذه الخطوة يجب أن تتبع توحيد مصرف ليبيا المركزي

إعلان عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"

دبي - العربية.نت
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قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب أن يتبع توحيد مصرف ليبيا المركزي التوزيع العادل لإيرادات النفط.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد.

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وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومديري إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي.

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وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء الصراع الذي تشهده البلاد.

وانزلقت ليبيا إلى حالة الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبر منصة إكس "هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا".

وأشار البنك المركزي في يناير/كانون الثاني إلى نيته التحرك نحو إعادة التوحيد في إطار مساعٍ إلى السلام بعد التوصل إلى هدنة، وأصدر تعليمات لشركة الخدمات المهنية ديلويت للمساعدة في هذا التحول.

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