"المركزي" المصري: مؤسسات دولية أبدت الاهتمام بشراء "المصرف المتحد"

قال البنك المركزي المصري إن عددا من المؤسسات الدولية أبدى الاهتمام بشراء المصرف المتحد، وطبقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا فإن عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين ستبدأ نهاية سبتمبر 2023.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، اطلعت عليه "العربية.نت" أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، موضحا أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

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وأكد وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة فروع يبلغ عددها 68 فرعا بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى ويعمل به 1723 موظف، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 17 مايو 2023 إنه يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال "المصرف المتحد" وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات وإنه عين بنك "باركليز" مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج.

وأضاف البنك في بيان إن باركليز سيتولى "تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال".