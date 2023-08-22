السعودية تقفل طرح أغسطس من الصكوك المحلية بجمع 3.5 مليار ريال

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر اغسطس 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.506 مليار ريال، والتي تخصيصها بالكامل.

وأوضح المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإصدارات انقسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الشريحة الأولى 2.406 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

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وحسب البيان، بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.100 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.