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خطوط كهربائية
اقتصاد

العراق يعلن جاهزيته لاستلام الكهرباء من الأردن

أكد أن تلك الخطوة ستنهي معاناة انقطاع التيار عن سكان المناطق الغربية

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل، إن العراق أصبح جاهزا فنياً لاستلام الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.

وأضاف مشعل أن الجهات المختصة نصبت جميع المحطات وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية.

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وأشار إلى أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية شهر أغسطس/آب الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنياً وبانتظار تطبيق الاتفاقيات مع الجانب الأردني، وفق وكالة "بترا" الأردنية للأنباء.

وأوضح مشعل أن توريد الكهرباء من الأردن، سينهي معاناة الانقطاع التام التي يعاني منها سكان المناطق الغربية من العراق.

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