تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 4.9% خلال يوليو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، مقارنة مع 5.5% في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4% وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3%.

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وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.