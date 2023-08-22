اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سندات
سندات
اقتصاد مصر

مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال يونيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

زادت حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية خلال يونيو 2023، بنسبة 148.2% على أساس شهري، لتصل إلى 2.73 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الزيادة معظمها في السندات طويلة الأجل التي زادت إلى 2.63 مليار دولار مقابل 1.013 مليار دولار، فيما استقرت السندات قصيرة الأجل.

مادة اعلانية

وبعد الزيادة الأخيرة باتت حيازات مصر من الديون الأميركية أقل بنحو 163 مليون دولار فقط عن مستوياتها بنهاية 2022، بحسب صحيفة البورصة المصرية.

مصر تعلن كشفاً بترولياً جديداً في خليج السويس طاقة نفط وغاز مصر تعلن كشفاً بترولياً جديداً في خليج السويس

وحيازات مصر من سندات الخزانة الأميركية تشمل حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أميركية.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأميركية 24.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

وتلجأ الدول إلى شراء سندات الخزانة من الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع كإحدى أدوات استثمار الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية، وتعظيم العائد منها، لأن تلك السندات مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صورة مزيفة لاعتقال ترمب تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل صورة مزيفة لاعتقال ترمب تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط