مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال يونيو

زادت حيازة مصر من سندات الخزانة الأميركية خلال يونيو 2023، بنسبة 148.2% على أساس شهري، لتصل إلى 2.73 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الزيادة معظمها في السندات طويلة الأجل التي زادت إلى 2.63 مليار دولار مقابل 1.013 مليار دولار، فيما استقرت السندات قصيرة الأجل.

مادة اعلانية

وبعد الزيادة الأخيرة باتت حيازات مصر من الديون الأميركية أقل بنحو 163 مليون دولار فقط عن مستوياتها بنهاية 2022، بحسب صحيفة البورصة المصرية.

وحيازات مصر من سندات الخزانة الأميركية تشمل حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أميركية.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأميركية 24.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

وتلجأ الدول إلى شراء سندات الخزانة من الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع كإحدى أدوات استثمار الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية، وتعظيم العائد منها، لأن تلك السندات مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.