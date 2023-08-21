ارتفاع عوائد السندات الأميركية عند أعلى مستوى في 15 عاما
عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفع بشدة
ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشدة اليوم الاثنين مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما مدعومة بتوقعات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35%، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.
وفي أحدث التعاملات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7% بعد أن بلغت 2.729% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/ آذار عندما وصلت إلى 2.77%، وفق "رويترز".
وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39%.
وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعا في يوليو/ تموز بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.
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