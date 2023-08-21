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انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة
سندات خزانة
الأسواق العالمية

ارتفاع عوائد السندات الأميركية عند أعلى مستوى في 15 عاما

عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفع بشدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشدة اليوم الاثنين مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما مدعومة بتوقعات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35%، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

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وفي أحدث التعاملات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7% بعد أن بلغت 2.729% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/ آذار عندما وصلت إلى 2.77%، وفق "رويترز".

"Tradepedia" للعربية: 3 أسباب رئيسية لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية أسواق العربية 1230 خاص "Tradepedia" للعربية: 3 أسباب رئيسية لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39%.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعا في يوليو/ تموز بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.

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