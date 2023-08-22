معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7% في الربع الثاني من 2023

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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