اقتصاد مصر
معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7% في الربع الثاني من 2023
كان المعدل يبلغ 7.1% في الربع الأول من 2023
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.
جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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