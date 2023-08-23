أوكرانيا تتهم روسيا بحرق منشآت لتخزين الحبوب

قال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بطائرات مسيرة مدينة أوديسا في الجنوب ومناطق على نهر الدانوب الليلة الماضية، مما تسبب في حرائق في منشآت للحبوب.

وتابع الجيش عبر تطبيق تليغرام "أصاب العدو منشآت لتخزين الحبوب ومجمعا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب. اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة. ويواصل رجال الإطفاء العمل".

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وفي 14 من أغسطس/آب الجاري، فتحت البحرية الروسية النار على سفينة شحن في البحر الأسود لإجبارها على التوقف لفحصها، في أول حادث مؤكد منذ انسحاب موسكو من صفقة تصدير حبوب رئيسية في يوليو/تموز الماضي.