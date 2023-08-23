انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1% في أغسطس

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1%، إلى 68 نقطة في أغسطس/ آب، ليواصل بذلك الانخفاض من مايو/ أيار.

وتعني أي قراءة دون 100 نقطة نظرة متشائمة، فيما تشير أي قراءة فوقها إلى وجود تفاؤل.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الماضي إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشةوفق "رويترز".

وارتفع التضخم في تركيا في يوليو/ تموز إلى 47.8%، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام، بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.

وقال أردوغان إن الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون 10%.

وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون 10%، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.