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انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1% في أغسطس

واصل الانخفاض منذ مايو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1%، إلى 68 نقطة في أغسطس/ آب، ليواصل بذلك الانخفاض من مايو/ أيار.

وتعني أي قراءة دون 100 نقطة نظرة متشائمة، فيما تشير أي قراءة فوقها إلى وجود تفاؤل.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين الماضي إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشةوفق "رويترز".

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وارتفع التضخم في تركيا في يوليو/ تموز إلى 47.8%، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام، بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.

وقال أردوغان إن الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون 10%.

وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون 10%، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.

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