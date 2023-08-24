أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، اعتبارا من يوم الأحد26 أغسطس2023.

وانتهت اليوم رسمياً فترة تكليف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، قائماً بالأعمال لمدة عام، وفقاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 25 أغسطس العام الماضي.

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وقالت مصادر مقربة من رئيس البورصة المصرية، لـ "العربية.نت"، إنه ودّع العاملين في البورصة اليوم الخميس.