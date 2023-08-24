اقتصاد أميركا
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
مع استمرار شح سوق العمالة
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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار شح سوق العمالة رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار عشرة آلاف إلى 230 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب.
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وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عما ورد سابقا.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.
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