اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البطالة أميركا
باحثون عن عمل في أميركا
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

مع استمرار شح سوق العمالة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار شح سوق العمالة رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار عشرة آلاف إلى 230 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب.

مادة اعلانية

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد شهرين من التمرد على بوتين.. مقتل زعيم فاغنر بتحطم طائرة بعد شهرين من التمرد على بوتين.. مقتل زعيم فاغنر بتحطم طائرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط