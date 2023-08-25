احتياطي مصر الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 6 أشهر

قالت وزارة التموين في بيان يوم الخميس إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الزيوت النباتية تكفي 6 أشهر.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت إنها اشترت 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية.

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قال متعاملون إن أقل عرض قُدم في ممارسة حكومية مصرية لشراء زيوت نباتية يوم الخميس كان 990 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لكمية قدرها 5500 طن من زيت دوار الشمس.

وأضاف المتعاملون أن أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقُدمت العديد من العروض عند هذه النقطة السعرية.