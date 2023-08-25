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سفن تجارية وأخرى ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في انتظار العبور من مضيق البسفور في اسطنبول (أرشيفية من رويترز)
سفن تجارية ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

وزير الخارجية: روسيا مستعدة للعودة لاتفاق الحبوب.. وهذا شرطها

فترة سريان "صفقة الحبوب" انتهت في 17 يوليو الماضي

موسكو - رويترز
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أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس بأن موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرغي لافروف موقف موسكو... بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".

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يذكر أن مدة سريان "صفقة الحبوب" انتهت في 17 يوليو الماضي.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجلسة العامة لمنتدى روسيا-إفريقيا، إن بلاده شاركت في "صفقة الحبوب" معوّلة على الشروط والالتزامات بإزالة العقبات غير المشروعة أمام تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، ولكن لم يتم الوفاء بأي من هذه الشروط.

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