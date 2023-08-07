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سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً تبحر في البحر الأسود (أرشيفية)
سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً تبحر في البحر الأسود (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

الخارجية التركية: أنقرة تعمل على استئناف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

أكدت أنها ستواصل المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية واستعادة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، حسب ما ذكرت قناة "تي آر تي" المحلية.

وقال فيدان، في افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين :"ستواصل تركيا المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، وستبذل جهودا لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود وستلتزم باتفاقية مونترو".

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هذا وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 3 أغسطس، أن مكان وتاريخ اجتماع رئيسي روسيا وتركيا يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية، وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف أن مكان اللقاء ليس تركيا بالضرورة، وسيتم الاتفاق عليه.

يذكر أن مدة سريان "صفقة الحبوب" انتهت في 17 يوليو الماضي، وفق وكالة تاس.

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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجلسة العامة لمنتدى روسيا-إفريقيا، إن بلاده شاركت في "صفقة الحبوب" معوّلة على الشروط والالتزامات بإزالة العقبات غير المشروعة أمام تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، ولكن لم يتم الوفاء بأي من هذه الشروط.

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