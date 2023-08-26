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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
اقتصاد السعودية

برنامج "سخاء" يسهم بتنفيذ مشروعات سعودية بـ 2.7 مليار ريال في 3 أشهر

البرنامج يستهدف 100 ألف مستفيد بحلول 2027

دبي - العربية.نت
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بلغت تكاليف مشروعات برنامج "سخاء" في السعودية، منذ انطلاقته قبل ثلاثة أشهر نحو 2.7 مليار ريال، مما ساهم في خلق ما يقارب من 1400 وظيفة في مجالات التعليم والصحة والابتكار.

ويستهدف البرنامج بنهاية عام 2027؛ للوصول إلى 100 ألف مستفيد، وحجم المشاريع التنموية بقيمة 20 مليار ريال، وعدد الوظائف الناتجة عن المشاريع 21 ألف وظيفة.

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وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن برنامج "سخاء" يهدف لأن يكون محركاً للقطاع التنموي في المملكة، وداعماً لاحتياجات المجتمع، من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة، وتمكين وتحفيز الباذلين ودعمهم خلال رحلة تنفيذ تلك المشاريع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشار الوزير إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التنموية عبر توجيه الباذلين نحو الاحتياجات الفعلية وإجراء دراسات الجدوى، كذلك تنمية القطاع غير الربحي عبر إطلاق مشاريع نوعية توفّر خدمات ذات جودة عالية وتعتمد نماذج عمل مبتكرة.

ويسعى برنامج "سخاء" إلى توجيه جهود الباذلين والموارد نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الوطنية، والتشجيع على الأخذ بالاستدامة المالية خلال تصميم المشاريع التنموية، كذلك تحفيز المشاريع التي توفر خدمات ذات جودة عالية وتستخدم حلول مبتكرة لمعالجة الاحتياجات، ودعم الباذل خلال رحلة تنفيذ المشاريع.

ويعمل "سخاء" على التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال مواءمة الاحتياجات التنموية مع تلك الجهات، ومواءمة المشاريع مع الخطط الإستراتيجية للجهات ذات العلاقة، كذلك رفع مساهمة القطاع الثالث في مختلف القطاعات الحيوية، وتوفير نماذج عمل وممارسات تنموية مبتكرة قابلة للتوسيع إلى النطاق الوطني.

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