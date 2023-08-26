اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الخليج دول الخليج مناسبة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي
اقتصاد الخليج

دول الخليج تبحث تسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند

دول الخليج أكبر شريك تجاري للهند بـ154 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، إنه يجري بحث اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وتسريعها على أجندة مجلس التعاون الخليجي، وفق "رويترز".

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموًا مطردًا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 مليون فرد من الجالية الهندية في المنطقة.

للمرة الثالثة.. الهند تعلن استئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي اقتصاد اقتصاد الخليج للمرة الثالثة.. الهند تعلن استئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
مادة اعلانية

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022.

وكانت الإمارات وقعت بشكل مستقل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف غيرت الحرب موضة الأزياء في أوكرانيا؟ كيف غيرت الحرب موضة الأزياء في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط